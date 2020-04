Ronaldinho Gaúcho tem audiência no Paraguai e pode ser solto

O futuro de Ronaldinho Gaúcho é definido nesta terça-feira (8) com a possível libertação do ex-jogador. Preso no Paraguai com o irmão, Roberto de Assis, desde o dia 6 de março sob a acusação de usar passaportes falsos, a dupla tem uma audiência durante a tarde e aguardam decisão do juiz Gustavo Amarilia. A informação foi publicada pelo GloboEsporte.com.

Dentre as sentenças, há a possibilidade deles serem soltos, transferidos para prisão domiciliar ou seguirem detidos. O pedido foi da defesa do ídolo do Barcelona, que teve três pedidos negados pela justiça do Paraguai. O astro está preso na Agrupación Especializada, um quartel da Polícia Nacional transformado em cadeia de segurança máxima.

A estratégia é provar que Ronaldinho não sabia do documento. A perícia nos celulares tanto do ex-atleta como do irmão foram concluídas, mas não divulgadas. Ao todo, 15 pessoas foram presas na operação. A prisão há duas semanas devido à pandemia do novo coronavírus, o que impede que os brasileiros recebam visitas.