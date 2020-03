Ronaldinho Gaúcho passa por audiência com a Justiça do Paraguai para saber se continua preso

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis tem nova audiência no Palácio de Justiça de Assunção, no Paraguai, neste sábado (7), para deteminar se eles seguem presos pelo uso de documentos falsos. O dois passaram a noite detidos em uma cela após solicitação de prisão preventiva feita pelo Ministério Público do País.

Ronaldinho dormiu em uma cama de solteiro dentro de uma sala administrativa, habilitada como cela no chamado "quadrilátero" do Grupamento, relatou o chefe do quartel, comissário Blas Vera.

A poucos metros do dormitório improvisado estão presos um político paraguaio famoso, acusado de corrupção, e Ramón González Daher, ex-presidente da Associação Paraguaia de Futebol.

Os chamados presos especiais - alguns deles acusados de narcotráfico - cumprem penas neste mesmo prédio.

O ex-jogador, vencedor do prêmio Bola de Ouro de 2005, recebeu diversas visitas e pediu comida em uma rede de fast food para jantar pouco antes da meia-noite local.



Os passaportes adulterados teriam sido apresentados pelo ex-jogador e pelo seu irmão no momento de entrada no Paraguai Reprodução Twitter

A prisão preventiva no Paraguai é medida utilizada quando se acredita na existência do risco de fuga da pessoa investigada. Ela pode durar até 48 horas, prazo máximo para que o detido seja submetido a um juiz ou que a detenção seja revogada.

Na tarde desta sexta-feira (6), a Justiça paraguaia não aceitou a posição do Ministério Público de não levar adiante uma investigação sobre a dupla, que entrou no país com documentos de identificação falsos na última quarta-feira (4) para uma série de eventos.

O ex-jogador e o irmão foram levados por agentes para a Agrupácion Especializada da Policia Nacional, em Assunção. Eles estavam hospedados no hotel Sheraton. O local da detenção é improvisado, normalmente utilizado para reclusão de pessoas ligadas a grupos criminosos e narcotraficantes.

O craque chegou ao Paraguai vindo do Rio, tendo sido recebido por uma multidão no desembarque no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção. Os passaportes adulterados teriam sido apresentados pelo ex-jogador e pelo seu irmão no momento de entrada no país, apesar de o Paraguai aceitar o RG brasileiro como documento para acesso ao seu território.



Ronaldinho tinha previsão de participar de alguns eventos e de ação beneficente para crianças, do lançamento de uma biografia, além de uma ação social de uma empresária.