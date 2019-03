Romero confirma que recusou luta com Borrachinha por suspeita de doping do brasileiro

Yoel Romero não economizou nas palavras e explicou o motivo da mudança de adversário na luta principal do UFC Ft. Lauderdale, que será realizado no dia 27 de abril. O cubano decidiu assinar com Ronaldo Jacaré e preteriu o também brasileiro Paulo Borrachinha, que foi retirado do card.

Em entrevista para ESPN, Romero disse que ffoi informado de um possível doping de Borrachinha, que teria sido testado positivo em exame feito pela Agência Antidoping dos EUA (USADA, na sigla em inglês).

"O problema é que, pelo que ouvi, o Paulo Costa, ele teve um exame positivo pela USADA. Foi o que aconteceu. O UFC ligou para meu manager e disse que Paulo Costa está fora porque foi positivo (num exame). Então agora temos um novo adversário, Jacaré Souza", disse o cubano em entrevista ao programa do comunicador Ariel Helwani.

Borrachinha, no entanto, já havia concedido entrevista à revista Tatame, afirmando a possibilidade de ter sido flagrado em exame antidoping se tratava apenas de um boato. "Eu sou o lutador brasileiro do UFC mais testado pela USADA, nunca caí no doping, e não foi dessa vez que caí. Não preciso de doping para ter os bons resultados que venho tendo e para ser apontado como a nova estrela brasileira no esporte, como eu sou. Não preciso dessas coisas", explicou o lutador brasileiro.