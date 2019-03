Romário vive expectativa de reestreia pelo Ceará: 'Estou em dívida com a torcida'

Recuperado de duas lesões sofridas no ano passado, Romário Rodrigues está apto para fazer sua reestreia com a camisa do Ceará. Revelado pelo clube em 2012, o atacante falou sobre a expectativa de voltar a jogar e falou sobre o débito que tem com os alvinegros.

"Estou muita saudade da bola. Estou em dívida com a torcida", comentou.

Fã do atacante Mota, o atleta de 26 anos se espelha no ídolo Alvinegro para ganhar seu espaço na equipe titular da equipe do técnico Lisca. "Atacante vive de fazer gols. Quero ter a oportunidade de mostrar que eu posso ajudar".

Revelado pelo Ceará em 2012, Romário tem passagens por equipes como Luverdense/MT, Treze/PB, Boa Esporte/MG, Varzim/POR, Rio Branco/AC e Kalmar FF/SUE. Pela equipe sueca, o atacante marcou três gols em três partidas em 2017.

De volta ao Vovô em 2018, o atacante se destacava nos treinos no início do ano, mas uma lesão ligamentar no joelho direito o fez precisar passar por uma cirurgia e ficar cerca de oito meses longe dos gramados. Em agosto, o atleta fez duas partidas. Uma contra Bahia, pela Série A do Brasileirão, e outra contra o Ferroviário, pela Fares Lopes. Mas uma nova contusão o tirou dos jogos pelo restante do ano.

Com 14kg a menos e muita vontade de jogar, o atacante pretende brigar para ganhar espaço no setor ofensivo do Alvinegro que hoje conta com Ricardo Bueno, Matheus Matias e Roger na posição de centroavante.

O atleta treina normalmente com o restante do grupo há duas semanas e está apto para reestrear com a camisa do Vovô.

Ao todo, Romário marcou 12 gols em 46 jogos oficiais com a camisa do Ceará.