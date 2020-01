Romarinho projeta jogo duro com Vitória, mas afirma: "Vamos em busca da vitória"

Faltando oito dias para a estreia na Copa do Nordeste, Romarinho comentou a partida contra o Vitória-BA que será no próximo dia 25, às 16h, no estádio Barradão. O atacante comentou as dificuldades que a equipe encontrará no duelo de leões, que será o jogo do Tricolor do Pici no ano, e a pressão que o grupo encontra por ser o atual campeão da disputa regional.

"A Copa do Nordeste sempre é difícil disputar. Sendo campeão ou não, já é uma pressão a mais porque a gente em um grande clube e temos de mostrar nosso valor a cada jogo. Ano passado já acabou e nesse temos que trabalhar focados. Se o Vitória fez um ano ruim no ano passado, esse ano vai tentar melhorar e a gente sabe que o jogo vai ser muito difícil. Vamos em busca da vitória", disse o atacante do Leão.

Vindo de uma temporada muito boa onde foi um dos principais destaques do tricolor em 2019, o atacante revelou que recebeu sondagem do Fenerbahce, da Turquia.

"É bom ter seu nome especulado em grandes equipes. Sobre Fenerbahce, não chegou proposta oficial. Foi só uma sondagem. Tenho contrato com o Fortaleza e estou muito feliz aqui. Espero cumprir meu contrato e dar seguimento na minha carreira", afirmou Romarinho.

Tendo cinco competições em 2020 - Copa do Nordeste, Sul-Americana, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro -, o elenco tem tido uma carga maior de trabalho para que todos estejam 100% já na estreia do próximo dia 25.

"Rogério (Ceni) e o pessoal da parte tática e de fisiologia aumentaram um pouco a carga de trabalho porque são cinco competições para disputar e vai ser muito difícil. A gente vai procurar trabalhar porque tem jogo agora esse mês", comentou o atacante, que finalizou falando estar pronto para o que lhe for exigido na temporada atual. "O ano de 2019 foi muito bom para mim e para o clube. Espero manter minha forma física e mental. Estou bem preparado e trabalhando com meus companheiros para que esse ano seja ainda melhor."