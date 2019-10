Romarinho não viaja; veja provável escalação do Fortaleza contra o Vasco

A delegação do Fortaleza embarcou para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira (11), onde encara o Vasco, pela 25ª rodada da Série A do Brasileiro. O atacante Romarinho, com dores no púbis, não viajou e é baixa diante do cruz-maltino, domingo (13), às 16 horas, em São Januário.

A surpresa no embarque foi a presença do zagueiro Jackson, que não treinou durante a semana por contusão no ombro. Mesmo relacionado, a expectativa é que Rogério Ceni escale a dupla Paulão e Adalberto para formar a defesa.

Com a ausência do zagueiro colombiano Quintero, por acúmulo de cartões, e do goleiro Felipe Alves, que se recupera de lesão no músculo adutor da coxa, a provável escalação tricolor é: Boeck; Gabriel Dias, Adalberto, Paulão e Carlinhos; Felipe e Juninho; Edinho, Osvaldo, André Luís e Wellington Paulista.

Na tabela, o Fortaleza é o 13º colocado, com 28 pontos. O Vasco tem a mesma pontuação, mas fica em 14º pelo número de vitórias: 8 a 7 para o Leão.