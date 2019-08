Romarinho: de jogador criticado a peça fundamental no esquema de Rogério Ceni

O atacante Romarinho, de 25 anos, no início da temporada do Fortaleza, não podia errar um drible, um passe ou chute a gol, que a torcida o criticava bastante. Agora, depois que vários atletas se contundiram, outros foram negociados, ele seguiu firme até encontrar a aceitação entre os torcedores mais intransigentes, através de um melhor futebol apresentado.

As vaias de antes, hoje, se transformaram em aplausos e ele reconhece isso: "Isso se deve ao meu trabalho. Eu nunca deixei de acreditar no meu potencial e hoje estou colhendo os frutos. Segui em frente trabalhando todos os dias, porque não é fácil você jogar debaixo de muitas críticas", declarou.

Romarinho começou a superar as críticas, quando marcou um gol no Santa Cruz, pela Copa do Nordeste e outro no Vasco, afora outras boas atuações. Ele já disputou 29 partidas com a camisa tricolor, sendo um dos que mais jogou pelo Leão. Romarinho é o jogador do Fortaleza no momento, que mais dribla. "Estou tendo mais sequência, jogando como titular, o que ajuda muito. Vou continuar trabalhando porque não é porque, teoricamente, eu estou bem, que vou parar", comentou.

O atacante do Leão agradece ao treinador do Leão: "O Rogério Ceni foi peça fundamental para eu conquistar o que estou conquistando hoje aqui. Ele sempre acreditou em mim, não desistiu. Eu só tenho a agradecer a ele. Espero continuar trabalhando para retribuir não somente a ele como também ao Fortaleza", disse.

O Tricolor do Pici volta a jogar no dia 12, às 20 horas no Estádio Rei Pelé contra o CSA/AL, pela 14ª rodada da Série A.