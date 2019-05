Romarinho comemora gol marcado contra Vasco e conforta Nathan após erro

Uma substituição no jogo entre Fortaleza contra o Vasco, neste domingo (26), fez toda a diferença: Romarinho no lugar de Júnior Santos. O camisa 20 entrou pela faixa central do ataque, ao lado de Kieza. Em jogada de Osvaldo pela esquerda, também alteração de Rogério Ceni, o atacante recebeu o passe e chutou sem chances para o goleiro Sidão: 1 a 1. O atleta vibrou com o tento e comentou sobre o estado do gramado da Arena Castelão.

> Opinião: o empate do Fortaleza com o Vasco só foi bom pelas circunstâncias

> Edinho chora ao sair de campo por lesão e Ceni lamenta: "jogador importantíssimo pra gente"

"O campo não está ajudando muito a equipe, está irregular. Com um a menos, conseguimos até manter o ritmo do jogo. Não podíamos perder, tínhamos que pontuar. Quando fiz o gol, a emoção foi a mil. Só de estar no banco de um clube da Série A, estou satisfeito, ainda mais de um clube grande como o Fortaleza", declarou.

O atleta de 25 anos tem 20 jogos pelo Tricolor no ano e marcou duas vezes Foto: Helene Santos

O zagueiro Nathan errou no lance que desencadeou o pênalti em Rossi, convertido por Yago Pikachu ao recuar mal para o goleiro Felipe Alves. Para Romarinho, o momento é de apoio ao colega de equipe para manter a união entre todos.

"Se fosse eu que tivesse errado no lance, o grupo teria me abraçado da mesma forma", explicou.

O Fortaleza terá duas partidas difíceis nos próximos dias: Botafogo/PB, pela partida de volta da final da Copa do Nordeste, às 20h, no Almeidão, nesta quarta-feira (29), e o Flamengo pela sétima rodada do Brasileirão, sábado (1º), às 16h, no Maracanã.