Romarinho avalia reencontro com Palmeiras e comenta objetivos do Fortaleza

Focado em começar bem o segundo turno, o Fortaleza enfrenta o Palmeiras. O Tricolor que reencontra o Verdão é outro. De técnico novo, titulares diferentes e sistema tático mudado, o Fortaleza vai em busca de um resultado distinto da derrota por 4 a 0 no último confronto.

"A diferença é que a gente pegou eles no primeiro jogo do campeonato da temporada. Agora se passaram 19 rodadas a gente vai pegar eles com um pouco mais de entrosamento e isso vai ser muito importante", avalia Romarinho.

Naquela ocasião, Romarinho ficou no banco de reservas, mas de lá para cá o atacante conquistou a titularidade, atuando em 16 jogos (ausente apenas dos duelos contra Palmeiras, Athletico e Goiás) dos 19 jogos disputados pelo time. O jogador destacou também os planos para o segundo turno do Leão.

"Vamos entrar nesse segundo turno mais focado para não perder tantos pontos como a gente perdeu dentro de cada. Vamos procurar fazer nosso trabalho tanto em casa quanto fora para pontuar o máximo possivel e escapar do rebaixamento e consequentemente pensar na Sul-Americana e nas demais competições", avalia.

Fortaleza e Palmeiras voltam se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no domingo (22), às 16 horas, na Arena Castelão.