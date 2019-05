'Rogério me passou confiança', disse Juninho, novo reforço Fortaleza

O volante Juninho, de 33 anos, trocou de clube, mas não de cidade e saiu do Ceará Sporting para defender o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O jogador foi apresentado no final da tarde desta terça-feira (30), na sala de imprensa Betinho Studart, no CT Ribamar Bezerra.

Paulo Roberto Valoura Junior, o Juninho, pertence ao Bahia e foi emprestado ao Leão do Pici até o final do ano de 2019. Natural do Rio de Janeiro, o atleta se destacou pelo Macaé, no Brasileiro da Série B. Ele chegou ao Bahia em 2016. Jogou 106 partidas pelo Tricolor baiano, marcando 16 gols. Já no Ceará, participou de 53 partidas, sendo titular em 50 delas.

A boa qualidade de jogo com a bola no pé, o chute forte e a perícia nas cobranças de falta foram suas credenciais para ser contratado pelo Leão.

Eis alguns clubes pelos quais passou: Duque de Caxias, América-MG, Tombense, Macaé, Bahia, Ceará. Juninho havia perdido espaço no time do Ceará, desde o jogo final do Cearense, quando o técnico Lisca não o escalou. Ele continuou de fora com a chegada do técnico Enderson Moreira e acabou pedindo rescisão de contrato. Nesse momento, o Fortaleza atravessou o seu caminho.

"Assim que eu e meu empresário decidimos rescindir com o Ceará, o Fortaleza manteve contato comigo e o Rogério me ligou, mostrando confiança no meu trabalho. Isso foi o ponto crucial para eu vir para o Fortaleza", disse o jogador na entrevista.

O diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula Pessoa, informou que tudo foi feito dentro da ética e que as duas diretorias, de Fortaleza e de Ceará, conversaram sobre o jogador, pois o Leão só queria intervir, caso realmente o atleta não fosse mais continuar no Alvinegro.

Agora, Juninho aguarda o Ceará dar entrada na sua rescisão de contrato, para que depois ele possa ser oficializado como atleta do Leão. Dessa maneira, ainda não poderá reforçar a equipe no jogo contra o Athletico Paranaense,às 21h30 desta quarta-feira (1), na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série A do Brasileiro.