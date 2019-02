Rogério lamenta jogo aéreo do Fortaleza e lembra Gustavo: 'antes tinha um menino de 1,90'

A derrota do Fortaleza para o Horizonte, por 1 a 0, pela 5ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense, fez com que o técnico Rogério Ceni admitisse a mudança na postura de jogo do Tricolor do Pici com relação á temporada passada.

Mesmo gostando da produção do time durante os 90 minutos, Rogério lamentou a ausência de um goleador. "Acho que até o time girou bem a bola, faz bolas tabelas pelo meio, fez jogadas pelo lado. Então acontece que antes, quando a gente cruzava, tinha um menino de um metro e noventa que empurrava ela (a bola) pra dentro. Então mudou um pouco nosso método de jogo, mas fizemos o possível", disse o treinador, se referindo a Gustavo, ex-atacante do Leão.

Mesmo lamentando o resultado negativo na noite dessa quarta, Rogério ainda enalteceu as chances criadas durante o jogo conrra o Galo do Tabuleiro. "Infelizmente as cabeçadas não são mais do Gustavo, são de outros jogadores que as caractéristicas são um pouco diferente. Mesmo assim chutamos bola na trave, goleiro fez defesas em cima da linha do gol".

🦁 Após derrota, Rogério Ceni reconhece preocupação com classificação do @FortalezaEC no Cearense pic.twitter.com/Pq7UrAqH2t — Jogada (@diariojogada) 28 de fevereiro de 2019

Gustavo fez 30 gols com a camisa do Fortaleza na temporada passada e foi o artilheiro do Brasil em 2018. O atacante chegou a ser considerado pelo técnico Rogério Ceni um dos melhores cabeceadores com quem ele já trabalhou.

Preocupação

Durante a entrevista coletiva após o jogo contra o Horizonte, o técnico Rogério Ceni ainda admitiu a preocupação com a classificação para a fase seguinte do Estadual, já que faltam apenas dois jogos, um deles o Clássico-Rei, contra o Ceará.

"Se a gente vencesse hoje eu não me preocuparia mais. A partir do momento que a gente perde hoje, é lógico. Nós temos um clássico contra o Ceará, um jogo contra o Floresta, só seis pontos para jogar. Sem dúvida nenhuma preocupa, claro que preocupa. Temos que ser realistas. Não tem do que se esconder, preocupa sim", finalizou.