Rogério é apresentado no Ceará e agradece apoio da torcida e da equipe: "o elenco me abraçou"

A torcida do Ceará foi apresentada nesta segunda-feira (13) à nova peça do setor ofensivo do Ceará: o meia-atacante Rogério, de 29 anos, participou de sua 1ª coletiva como atleta alvinegro e agradeceu aos torcedores pelo apoio desde que sua chegada em solo cearense foi anunciada.

"Agradeço à torcida pelo carinho, que me apoiou quando soube que seria contratado. Isso é fundamental pro jogador dar o pontapé inicial. Espero fazer um grande ano. Temos que trabalhar e conquistar o espaço aos poucos. O grupo do Ceará tem que ser unido, como estamos sendo. Quando cheguei aqui, o elenco me abraçou, e isso é importantíssimo", falou o jogador.

Emprestado pelo Bahia ao Vovô até maio de 2021, o meia/atacante atua nas duas pontas do ataque, mas não tem preferência pelo lado. Na temporada passada, marcou dois gols em 26 jogos pelo Tricolor baiano.

“Jogador tem que jogar e marcar. Na atualidade tem que ser assim. Jogo dos dois lados do campo, pra mim não tem tanta diferença", analisou Rogério sobre o jogo.

Com passagens por Náutico/PE, Botafogo, Vitória/BA, São Paulo, Sport/PE e Al Dhafra (EAU), Rogério foi campeão do Campeonato Pernambucano de 2017, pelo Sport, e do Campeonato Baiano em 2019, pelo Bahia. Um dos 10 reforços do Ceará para 2020, o atleta chega com paciência para cavar seu espaço na equipe, mas garante fome par atuar logo.

“Espero muito trabalho pra essa temporada. Vieram muitos jogadores experientes que, quando tiverem a bola, vão fazer o gol. Jogador tem que estar com tesão pra ser campeão. O que aparecer, tem que ganhar tudo", falou o atleta.

No treino desta segunda-feira (13), Rogério foi titular no 1º time esboçado pelo treinador Argel Fucks no ano.