Rogério Ceni: veja como foi a reestreia do técnico no Fortaleza

Após o apito final na Arena Castelão, Rogério Ceni desfez o semblante rigido e vibrou. Comemorou como um título, extravasou. Era o reínicio, página virada, e uma vitória, logo para encerrar o jejum de resultados positivos do Fortaleza na Série A. O placar magro contra o Botafogo, 1 a 0, nesta segunda (30), começou ainda na sede do clube, quando desembarcou na Capital e já comandou o único treino antes da partida.

Na chegada ao estádio, nada de mágoa ou ressentimento. O capítulo com o Cruzeiro, que durou 47 dias, sequer foi rememorado pelo torcida. Para quem soube abraçar no começo, ainda em dezembro de 2017, a nova acolhida foi ainda mais repleta de sentimento. A recepção que o diga, com os gritos de "Mito" ouvidos desde que deixou o ônibus. Desta vez, desceu na frente, bem antes do elenco, e partiu em meio à multidão.

Já no gramado, a mesma agitação de sempre. Nada era novidade. O ambiente era o mesmo, o time, a competição e a atmosfera do estádio, faltava o resultado. Armou o time no esquema conhecido, 4-2-4, com peças ainda mais familiares, como Osvaldo, Romarinho e Edinho no ataque. Antes da bola rolar, inclusive, a revelação: "Tenho gratidão por tudo o que ocorreu aqui. Era o momento de descansar, mas o Marcelo Paz me ligou muitas vezes. Talvez por uma questão de dívida (com o Fortaleza). Além de os caras (jogadores) com quem eu trabalho serem acima da média".

À beira do gramado, a camisa voltou a se encharcar com a intensidade com que exigiu as jogadas. Como um maestro, ditava lance por lance, sem contar as reclamações, sim, inúmeras, que até renderam a expulsão do auxiliar técnico, Charles Hembert, durante o 2º tempo.

Com a vitória, o alívio. E veio um abraço sincero em algumas peças. Edinho foi um dos escolhidos, assim como Marcelo Boeck, capitão da equipe. O retorno foi como o esperado, mais uma vez, escrevendo capítulos de uma história que já deu muita alegria para time e torcida. Ceni é do Fortaleza, assim como o clube é a fortaleza de Ceni.