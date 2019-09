Rogério Ceni tem proposta em mãos para retornar ao Fortaleza

Rogério Ceni já tem uma proposta em mãos para reassumir o Fortaleza Esporte Clube. A informação foi confirmada em apuração da reportagem do Sistema Verdes Mares.

Ainda não há qualquer resposta do treinador sobre o assunto. O treinador Zé Ricardo teve demissão confirmada pelo Tricolor de Aço na manhã desta sexta-feira (27).

Rogério Ceni foi demitido do cargo de treinador do Cruzeiro nesta quinta-feira (26), após empate em 0 a 0 com o Ceará no Castelão. Ele teria se desentendido com atletas após a não escalação do meia Thiago Neves, principal motivador da saída do técnico.

Sob o comando do Mito (como é carinhosamente chamado pelas torcidas de São Paulo e Fortaleza), o Tricolor do Pici conquistou acesso à Série A, foi campeão brasileiro da Série B, campeão do Campeonato Cearense de 2019 e campeão da Copa do Nordeste de 2019. Rogério Ceni já é avaliado como principal treinador da história do Fortaleza Esporte Clube, mesmo com passagem inferior a 2 anos.