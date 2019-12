Rogério Ceni revela primeira conversa sobre renovação, mas mostra cautela: "decidir com calma"

O domingo foi de festa para o Fortaleza, que venceu o Bahia por 2 a 1, no Castelão, e garantiu uma campanha histórica, com muitos recordes. A expectativa maior dos torcedores leoninos agora é para a permanência de Rogério Ceni. Após o jogo, o treinador revelou que já teve uma primeira conversa com Marcelo Paz, que apresentou proposta para renovação.

"Não olhei meu telefone nesse pós-jogo (brinca). Se aparecer alguma coisa será daqui para frente. A única proposta que eu tenho é a do Fortaleza. Na tarde de ontem (sábado) que eu sentei com o presidente Marcelo Paz e ele me passou um esboço do que poderia me oferecer em 2020, quais são as pretensões do grupo para trabalho, crescimento de estrutura... É a única proposta concreta até o momento", disse Ceni, que citou ainda detalhes importantes.

"O presidente me passou o orçamento para o ano que vem, valores de contrato, como foi feito neste ano com todas as condições como ele apresentou aqui. O término das obras do Pici faz com que cada vez mais a gente possa oferecer mais condições. Prefiro decidir com calma do que fazer como foi no meio desse ano".

Mesmo assim, Ceni desconversou e afirmou que o Fortaleza seguirá crescendo independente de sua permanência.

"Tem profissionais que marcam, que deixam história, mas ninguém é insubstituível. Ao menos um passo foi dado para seguirem os passos independente da minha permanência. Eles se acostumaram a vencer com um pilar construído com 18/19 jogadores. A cada ano você tem menos contratações. Ser mais assertivo, não pode ser um elenco inchado, mas precisa ser efetivo para cada competição que disputar".

VEJA OUTROS TRECHOS DA ENTREVISTA DE CENI

Campanha na Série A

"Não achava que era possível chegar a 53 pontos, mas esses caras mostraram que têm muito poder de concentração. O Fortaleza encerra o ano como a melhor a equipe do Nordeste. Talvez seja o quesito mais importante pra mim, terminar com o saldo positivo. Nono lugar, primeira página da tabela, tudo isso é muito importante".

Torcida na arquibancada

"Festa especial. uma sensação unica, a torcida do Castelão está de parabéns, a festa no começo do jogo, no final com as luzes apagadas foi uma coisa para se mostrar para todo o pais o quanto o povo desse Estado sabe fazer uma festa em auto nível".

Permanência de Fortaleza e Ceará na Série A

"Muito importante para o futebol cearense nesse momento. ter duas equipes entre as 20 equipes do país é motivo de orgulho para o estado que vai trazer benefícios em outras áreas".

Apoio da torcida

"Eu acho que hoje foi mais fácil do que na quarta-feira contra o Fluminense. Não queríamos entregar um resultado que não fosse a vitória pela festa da torcida. Fomos atras da vitória com as peças que tínhamos. Os 'inhos' saíram: Edinho, Romarinho. A festa foi completa por causa disso. A presença do torcedor faz com que o jogador tenha a consciência que precisa entregar".