Rogério Ceni reclama de falta de contratações no Fortaleza: "Não conseguimos evoluir"

Rogério Ceni iniciou a temporada no Fortaleza com reclamações. Em entrevista à Jovem Pan Esportes, de São Paulo, o técnico ressaltou que o clube perdeu muitas peças e que o estilo de jogo atual deve sofrer impacto com a ausência de atacantes de velocidade no elenco.

“Nosso time era baseado em velocidade. Perdemos três dos cinco velocistas que tínhamos. Tentamos no mercado alguns nomes, mas perdemos para concorrentes com maior poder aquisitivo. Começamos do zero agora. Estamos com novos nomes a prosperar. Espero que tenhamos um futebol parecido com o ano passado, mas devemos ter um time diferente”, explicou.

As perdas listados por Ceni são Edinho, Matheus Alessandro e Felipe Pires, que retornaram de empréstimo para Atlético/MG, Fluminense e Hoffenheim-ALE, respectivamente. O comandante revelou ter encaminhado nomes para a diretoria contratar, mas não houve êxito nas negociações.

“O início da temporada é muito puxado. Infelizmente, no quesito contratações, não conseguimos evoluir muito. No setor ofensivo perdemos quatro jogadores, fomos no mercado e não conseguimos essas contratações que eu tinha passado para o clube”, declarou ao relembrar também a saída de André Luís, que pertence ao Corinthians e foi negociado com o futebol da Coréia do Sul.

David marcou três gols em 48 partidas pelo Cruzeiro em 2019 Foto: divulgação

No mercado, o Leão buscou as contratações de Matheusinho, do América/MG, e Ezequiel, ex-Botafogo, mas ambas as ofertas foram recusadas. O time então buscou as chegadas de Marcinho, do chinês Chongqing Dangdai, e David, do Cruzeiro, só que o acordo depende da liberação das equipes.

Até o momento, a equipe acertou com quatro reforços: o zagueiro João Paulo, o volante Michel, o atacante Edson Cariús e o meia Luiz Henrique. O último, formado nas categorias de base do Flamengo, chegará ao Pici após a 1ª fase do Campeonato Carioca.

Para o ataque, o Fortaleza tem à disposição três centroavantes (Edson Cariús, Wellington Paulista e Ederson) e dois atacantes de lado (Osvaldo e Romarinho). A estreia do Leão na temporada ocorre sábado (25), diante do Vitória/BA, no Barradão.

Confira o elenco do Fortaleza neste início de 2020