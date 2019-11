Rogério Ceni não deixará o Fortaleza para assumir o Athletico-PR após saída de Tiago Nunes

A saída do técnico Tiago Nunes para o Corinthians, que foi definida na tarde desta terça-feira (5) e deverá ser oficializada em breve, deixa em aberto o cargo de treinador no Athletico-PR. Rapidamente, diversos nomes do Brasil e do exterior passaram a ser especulados para a vaga, incluindo o de Rogério Ceni, que comanda o Fortaleza.

A especulação ganhou força pelo fato que o nome do atual técnico leonino agrada ao presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, que já havia sondado a possibilidade de contratar Ceni ainda em 2018, após a demissão de Fernando Diniz e antes de Tiago Nunes ser efetivado no cargo.

Porém, não há possibilidade de Rogério Ceni deixar o Tricolor no atual momento para assumir o time paranaense nesta temporada.

O paranaense de 46 anos está totalmente focado na continuidade de trabalho no Pici e em garantir a permanência do Fortaleza na Primeira Divisão. Além disso, tem ainda a possibilidade real de classificar o time para uma competição internacional (Copa Sul-Americana), fato que seria inédito nos 101 anos do clube.

Quando retornou ao Fortaleza, o próprio treinador já havia destacado que não assumiria nenhuma outra equipe em 2019 que não fosse o Leão do Pici, tendo em vista que não gostaria da possibilidade de trabalhar em três clubes num mesmo ano.

"Por gratidão (aceitou voltar). Mesmo cansado, esgotado, eu achei que devia essa. É o único lugar que eu trabalharia até dezembro, não trabalharia em outro lugar. Dois clubes no ano eu já acho muito, fazer um terceiro clube, eu não faria", disse Ceni na sua entrevista coletiva de reapresentação ao Tricolor, no dia 30 de setembro, após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo.

Campeão da Copa do Brasil, o Athletico-PR já tem vaga na Libertadores 2020 e disputa o Campeonato Brasileiro sem maiores ambições, o que pode fazer a diretoria paranaense trabalhar com cautela para acertar com o futuro treinador.

Certo é que, se quiser contratar alguém logo em 2019, este nome não será o de Rogério Ceni.