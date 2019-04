Rogério Ceni festeja primeira vitória pessoal no Clássico-Rei

A vitória do Fortaleza por 2 a 0 sobre o Ceará, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Cearense deste domingo (14), foi a primeira do técnico Rogério Ceni sobre o maior rival. Por sinal, nem Rogério havia vencido, nem o treinador Lisca, do Ceará, também não tinha conseguido os três pontos sobre o Leão.

"A gente tinha tido três clássicos, com três vitórias e três empates e não havia conseguido a vitória. Uma hora isso iria ocorrer, e eu fico feliz que tenha ocorrido num momento importante da equipe", disse o treinador tricolor.

Rogério se mostrou satisfeito com outro detalhe do seu time: há cinco jogos, o Leão não sofre gol. "Estamos com nossa defesa invicta nos últimos cinco jogos e o ataque vem marcando, o que mostra uma evolução no nosso trabalho", completou o técnico. Indagado sobre quem seria o substituto do atacante Júnior Santos, expulso no Clássico, na partida de volta contra o Ceará, o técnico desconversou:

"Primeiro, é a situação de a gente viver o momento e ainda não pensei em como armar a equipe para o próximo jogo. Temos que ver como virá o Ceará para tomarmos a decisão e durante a semana vamos escolher o substituto. No elenco, há apenas um camisa nove à disposição, que é o Wellington Paulista, que já vem jogando com o Júnior Santos", explicou. Rogério informou que nessa segunda-feira (15), haverá treino para os atletas que não tomaram parte na decisão contra o Ceará.

O jogo de volta da final do Campeonato Cearense acontece próximo domingo (21), às 16h, na Arena Castelão. O Vovô precisa de uma vitória por dois gols de diferença para ser campeão, enquanto o Leão ergue a taça até com empate ou derrota por um gol.