Rogério Ceni estreia com vitória contra o líder Santos

A primeira partida de Rogério Ceni à frente do Cruzeiro, neste domingo (18), não tinha como terminar melhor para o ex-jogador do São Paulo e ex-técnico do Fortaleza. A equipe mineira venceu o líder do campeonato, Santos, por 2 a 0 no Mineirão.

Com a vitória, o Cruzeiro vai a 34 pontos no Brasileiro, sobe uma posição na tabela e sai da zona de rebaixamento. A equipe está em 16º lugar, 3 pontos atrás do Vasco e 1 à frente do Fluminense. Já o Santos continua na liderança do campeonato, com 32 pontos, 2 à frente do Flamengo.

A vitória do Cruzeiro começou a se desenhar já aos 3 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro do Santos Gustavo Henrique foi expulso após falta no atacante Pedro Rocha. Com um jogador a mais, a equipe mineira pressionou o Santos, que passou a jogar recuado. Após algumas chances perdidas do Cruzeiro, Ceni decidiu deixar o time mais ofensivo, colocando Fred no lugar do lateral esquerdo Egídio, aos 25 minutos. A substituição deu resultado, e Fred marcou o primeiro gol da partida aos 43 minutos do primeiro tempo, após um passe de Thiago Neves.

A dupla de jogadores também protagonizou o segundo gol do Cruzeiro, logo no início da segunda etapa da partida. Fred recebeu a bola na entrada da área e ajeitou para Thiago Neves, que finalizou de primeira no canto inferior do goleiro Everson.

Após o segundo gol, Cruzeiro seguiu dominando a posse de bola, mas diminuiu o ritmo. O Santos tentou buscar espaço e tocar a bola, mas a equipe de Ceni estava com a defesa bem armada.