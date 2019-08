Rogério Ceni elogia o Fortaleza e explica saída: "Vir para o Cruzeiro é muito grande"

View this post on Instagram

Alô, Nação Azul! 🔵⚪🦊 ⠀ Olha quem já chegou mandando recado para vocês. Nosso novo comandante, Rogério Ceni. ⠀ Domingo tem sua estreia em casa, contra o Santos, no comando do elenco celeste e contamos com todos vocês para dar as boas-vindas. ⠀ Os ingressos da partida já estão à venda com prioridade para os Sócios 5 Estrelas no site https://socio.cruzeiro.com.br/ ou App. ⠀ E a VENDA ONLINE começa AMANHÃ! Então, fiquem atentos aos horários e BORA LOTAR A NOSSA CASA, NAÇÃO!!! ⠀ #RogérioCeniÉCruzeiro #NasBatalhasComOCruzeiro . 🎥: @_igor_sales_ /Cruzeiro