Rogério Ceni é registrado no BID e pode reestrear no comando do Fortaleza

O Fortaleza vai poder contar com Rogério Ceni no comando da equipe na partida contra o Botafogo na noite desta segunda-feira (30). O técnico, que voltou ao clube após uma passagem rápida e conturbada pelo Cruzeiro, teve o nome publicado na tarde desta segunda no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O presidente do clube, Marcelo Paz, já havia declarado que mesmo que Ceni não estive oficialmente regularizado no comando do Fortaleza, ele iria reestrear "com certeza" na partida contra o Botafogo.

Com 22 pontos, o Fortaleza ocupa a 15ª posição e está a três pontos do Z-4. A partida diante do Alvinegro carioca é vista como essencial para os planos do Tricolor de se afastar da zona de rebaixamento.