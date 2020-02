Rogério Ceni é ovacionado por torcedores do Fortaleza no embarque para a Argentina; veja vídeos

A torcida do Fortaleza fez uma festa incrível na ida do time para a Argentina, nesta terça-feira (11). Com direito a 'corredor de fogo', muitos Tricolores acompanharam a delegação no embarque para enfrentar o Independiente. Como de costume, um dos mais festejados foi o técnico Rogério Ceni.

Ídolo da torcida, o treinador foi ovacionado pelos torcedores que lotaram o aeroporto.

O Fortaleza estreará na Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente, em Avellaneda, na Argentina. O duelo será no Estádio Libertadores de América e terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming esportivo DAZN. Clique para assinar e assistir aos jogos da Sul-Americana.

Aos gritos de "mito", Ceni passou rapidamente pelo saguão, mas com tempo suficiente para receber o carinho dos tricolores.

Embarque

Veja como foi o trajeto e a chegada do time ao Aeroporto de Fortaleza:

Tempo real