Rogério Ceni critica "apagão" do Fortaleza no 1º tempo: "Acordamos depois do segundo gol"

Técnico do Fortaleza, Rogério Ceni criticou o primeiro tempo de sua equipe na derrota por 2 a 1 para o Ceará, na noite deste sábado (3), em partida válida pela 13ª rodada da Série A do Campeonaro Brasileiro, e afirmou que o Tricolor não teve calma para empatar a partida.

"Fomos acordar para o jogo depois que tomamos o segundo gol e não conseguimos fazer os dois gols para empatar", reclamou o comandante tricolor.

No primeiro Clássico-Rei da Série A, o Leão saiu derrotado pelo placar de 2 a 1. Os dois do alvinegro aconteceram com uma diferença de três minutos, um aos 14 e outro aos 17. Ambos na primeira etapa. Na etapa final, perdendo por um gol de diferença, o Tricolor do Pici chegou a criar jogadas perigosas, mas parou no goleiro Diogo Silva.

"Tivemos até boas chances no segundo tempo, mas não tivemos a calma para transformar em gol. A superiodade no segundo tempo, maior posse de bola, passes e tudo, mas, sem transformar em gol, de nada vale", finalizou.

Na segunda-feira (10), o Fortaleza encara o CSA/AL, no estádio Rei Pelé, às 20h, pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão.

