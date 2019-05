Rogério Ceni completa 80 jogos pelo Fortaleza com dois títulos e três finais pelo clube

A partida deste domingo (12) entre Fortaleza e São Paulo, na Arena Castelão, será histórica por um motivo: o técnico do Leão do Pici, Rogério Ceni, completará 80 jogos no comando do clube. Há mais de um ano à frente do Tricolor cearense, o treinador tem sido decisivo para a ascensão da equipe no cenário nacional.

Depois de um início conturbado no Campeonato Cearense de 2018, perdendo os dois jogos da final para o Ceará, Ceni teve seu trabalho bastante contestado pela torcida. A consagração, porém, veio na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro do mesmo ano. Liderando 36 das 38 rodadas, o Fortaleza foi campeão do torneio, no maior título da sua história, conquistado no ano de seu centenário. Foi o primeiro time do Norte-Nordeste a vencer a competição nacional na era dos pontos corridos, instituída na Série B a partir de 2006.

A boa campanha na Série B transformou Rogério Ceni em ídolo da torcida tricolor. E a lua de mel com os torcedores ainda foi prolongada, com o título do estadual de 2019 após vencer os dois jogos da final em cima do Ceará, e a vaga para a decisão da Copa do Nordeste.

Em coletiva após o jogo contra o Santa Cruz, o técnico Rogério Ceni exaltou a continuidade do trabalho a frente do Fortaleza, o que, segundo ele, é raro no futebol brasileiro:

"No nosso país, quem completar 18 meses como técnico é um vitorioso. O que vale da vida não é o final, mas como você vive até o último dia, e é assim que funciona, fico feliz em dar continuidade nessa história. Fico ainda mais feliz pelo reconhecimento do torcedor do Fortaleza nesse que é o 17º mês de trabalho consecutivo aqui. Ter esse carinho do torcedor é muito importante", analisou.

O próximo confronto do Leão será contra o São Paulo neste domingo (12) na Arena Castelão, a partir das 19h. Será a primeira vez que Rogério Ceni enfrentará o Tricolor paulista, clube pelo qual atuou durante 25 anos e se consagrou como um dos maiores goleiros da história do futebol.

Técnico tem aproveitamento de 64,55% sob o comando do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Números

Em 79 jogos pelo Tricolor do Pici, Rogério Ceni conquistou a marca de 46 vitórias, 15 empates e 18 derrotas, com um aproveitamento geral de 64,55%.

Veja as estatísticas de Rogério Ceni no comando do Fortaleza:

Campeonato Cearense 2018: 12 vitórias, 1 empate e 5 derrotas - aproveitamento de 68,5% (vice-campeonato estadual)

Série B de 2018**: 21 vitórias, 8 empates e 8 derrotas - aproveitamento de 63,9% (campeão)

Campeonato Cearense 2019: 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas - aproveitamento de 69,7% (campeão)

Copa do Nordeste 2019*: 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota - aproveitamento de 63,3% (finalista)

Série A 2019*: 1 vitória, 0 empates e 2 derrotas - aproveitamento de 33,3% (16º lugar)

* competição em andamento

** No jogo contra o São Bento, válido pela 10ª rodada da Série B de 2018, o auxiliar técnico Charles Hembert era quem estava à beira do gramado.