Rogério Ceni celebra vitória sobre o CSA, mas despista sobre renovação: "não parei pra pensar nisso"

A vitória por 3 a 0 sobre o CSA fez o Fortaleza chegar aos 42 pontos na Série A e ficar em situação mais tranquila na tabela de classificação. O resultado foi fundamental e, pela importância do confronto, o técnico Rogério Ceni comemorou bastante.

"Fizemos bom jogo. Erramos alguns passes, mas tivemos bom controle de jogo. Voltamos no segundo tempo melhores. No 2 a 0, já fixou bem a superioridade que a gente estava no momento. Mostramos maturidade e total merecimento. Temos que comemorar e se preparar para a batalha contra o Inter. Para hoje, foi fantástico", enalteceu o treinador.

Entretanto, perguntado se já começa a pensar em renovação para 2020, Rogério Ceni despistou.

"Quando eu aceitei vir pra cá eu estava cansado, desanimado, foi uma situação inesperada de voltar...mas voltei pelo Fortaleza, pela cidade, pelos amigos, pelos atletas, pelo presidente, e eu gosto muito daqui. Do time, da cidade...tento brigar muito com eles pela melhoria de estrutura. Eu não parei pra pensar nisso (renovação), mas uma coisa eu garanto: o Fortaleza já caminha bem com as próprias pernas. Agora a questão é entender a mentalidade. Temos um presidente jovem, que compreende isso, e independente do profissional que aqui esteja, terá condições de fazer um bom trabalho", disse.

Há dois anos no clube, Ceni tem contrato até dezembro de 2019.