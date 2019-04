Roger sente dores, vai a hospital e desfalca Ceará contra o Floresta

O atacante do Ceará, Roger, sentiu fortes dores abdominais na madrugada desta quarta-feira (10), e foi levado a hospital para realização de exames. O atleta seguirá em repouso e realizando exames para confirmação do diagnóstico. Com isso, foi cortado da relação da partida desta quarta diante do Floresta, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Cearense, às 21h30.

O técnico Lisca já havia perdido outros dois jogadores do setor ofensivo: Felipe Silva e Wescley, ambos por lesão. Além disso, Pedro Ken e Juninho Quixadá também estão no departamento médico alvinegro.

O Ceará precisa somente de um empate para se classificar, visto que foi líder da Segunda fase do estadual, tendo a vantagem de resultados equivalentes na fase final.