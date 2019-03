Roger Carvalho destaca bom momento no Fortaleza: "agora é evoluir"  

Reserva na temporada passada, o zagueiro Roger Carvalho assumiu a titularidade do Fortaleza em 2019 e ganhou a confiança do técnico Rogério Ceni. O jogador acredita que a pré-temporada e a falta de lesões foram determinantes para o nova fase no clube, onde disputou os 90 minutos nas últimas quatro partidas, entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

"Cheguei machucado (lesão no tendão de aquiles) no ano passado, então demora para condicionar e pegar ritmo. Esse ano, já cheguei trabalhando com a equipe e fiz a pre-temporada. Acredito que agora é evoluir cada vez mais e aproveitar o treinamento", declarou.

Com as saídas de Ligger e Jussani, o clube anunciou os zagueiros Patrick (ex-Ituano) e Quintero (ex-Deportivo Cali-COL), mas não descartou novas contratações. Remanescente no elenco com contrato até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, Roger Carvalho afirmou que a chegada de novas peças é importante para o fortalecimento do time.

"O técnico Rogério Ceni e a diretoria do Fortaleza estão tentando deixar o elenco cada vez mais forte. É sempre bom atuar em um elenco qualificado", comentou.

O próximo jogo do Leão é diante do Ceará, no domingo (17), pela Copa do Nordeste. A partida acontece às 17h, na Arena Castelão.