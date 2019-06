Rodrygo é apresentado oficialmente ao Real Madrid

Rodrygo, ex-Santos, foi apresentado à torcida do Real Madrid nesta terça-feira (18), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Em junho do ano passado, a jovem promessa brasileira foi oficializada como nova peça do Real Madrid. Porém, sua ida ao clube só seria no meio de 2019, visto que o atacante ainda tinha 17 anos de idade e precisava de mais experiência dentro de campo. Os merengues pagaram 45 milhões de euros pela contratação, o equivalente a R$193 milhões. A multa rescisória do atleta era de 50 milhões de euros, mas os clubes entraram em acordo.

De acordo com Rodrygo, a escolha para ir ao clube espanhol foi rápida: em 20 minutos, seu destino foi definido. Quando seu pai e o empresário falaram que o time tinha interesse, ele não pestanejou e confirmou sua ida.

Perguntado se queria ser conhecido como o Neymar do Real, o atacante respondeu prontamente. "Não, quero ser o Rodrygo do Real Madrid", rebateu o jovem. Em 2019, ele marcou sete gols com a camisa do Santos em 28 partidas.

O presidente do Real, Florentino Pérez, deu as boas vindas ao jogador, e alertou que a exigência será grande dentro de um clube com tanta tradição. "Não deve esquecer a esperança que os fãs colocam em vocês, os jogadores. Bem-vindo a sua casa, seja bem-vindo ao Real Madrid", falou o presidente.

Rodrygo se junta a outros brasileiros do elenco galático, como Marcelo, Casemiro, Vinicius Jr e o recém contratado Éder Militão.