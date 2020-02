Rodrigão desabafa após primeiro gol pelo Ceará: "Não é fácil ficar sem marcar"

Após seis jogos, Rodrigão enfim balançou as redes pelo Ceará. Além de ter dado a vitória sobre o Caucaia pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o centroavante também tirou um peso das costas já que vinha sendo bastante cobrado pela torcida alvinegra. Depois da partida, Rodrigão comemorou o feito que levou o Vovô à vice-liderança do Estadual com oito pontos e afirmou que vai trabalhar para seguir marcando gols.

"Não é fácil ficar sem marcar gols, então é ter cabeça fria e trabalhar muito que (o gol) acontece. Espero que continue assim até o final da temporada", disse o dono da camisa 9 alvinegra.

Vindo sob pressão por parte dos torcedores que cobravam bom desempenho e gols do atacante, Rodrigão vinha ficando de fora das últimas partidas, sem sequer ser relacionado, por opção técnica. Experiente e com passagens por grandes clubes, como Santos e Coritiba, por exemplo, o centroavante afirmou saber o peso de atuar por um time de massa.

"Em qualquer lugar tem pressão, mas o elenco é bom, sabe se portar, são jogadores rodados que sabem como é a pressão de jogar em um time grande como o Ceará que tem uma torcida imensa", disse. E finalizou, reconhecendo o auxílio que recebe de sua família e dos companheiros de equipe. "Agradecer primeiramente a Deus. Estou muito feliz pelo meu primeiro gol pelo Ceará e quero decidar à minha família e a equipe que me apoiam".

Na próxima quarta-feira (26), Ceará e Botafogo-PB se enfrentam na Arena Castelão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.