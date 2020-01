Rodrigão chega ao Ceará fazendo projeção para a temporada: "Ser artilheiro"

Contratado recentemente para defender o Ceará em 2020, Rodigrão foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (8) e fez projeções para a temporada, onde deseja ser o goleador máximo.

"A vida de centroavante é isso. Vim aqui fazer história, ser artilheiro, conquistar os objetivos que o clube tem para o ano. Esse é meu pensamento. Não só meu como do grupo inteiro. Vou trabalhar muito forte para colher os frutos", afirmou o atacante.

Atleta do Santos, o atacante chega ao Vovô por empréstimo até o fim da temporada. No entanto, mesmo com vínculo com a equipe cearense por um curto prazo, Rodrigão tem planos para deixar seu nome gravado na história do clube.

"Venho aqui para fazer história, virar ídolo do Ceará. Ajudar meus companheiros não só fazendo gol, mas dando passe ou o que for", disse.

Autor de 21 gols em 42 jogos pelo Coritiba na temporada passada, o atacante foi artilheiro do Campeonato Paranaense, onde balançou as redes sete vezes, e deseja manter o mesmo nível com a camisa alvinegra, mas não cria metas para um número de quantas vezes irá balançar as redes pelo Vovô para que isso não acabe atrapalhando-o em campo.

"Não coloco metas (para gols). Se eu fizer 30, 40 gols druante o ano, vou agradecer muito a Deus. Mas não coloco meta porque vai ser uma responsabilidade maior", finalizou.

O vínculo de empréstimo do Rodrigão com o Ceará vai até o fim deste ano.