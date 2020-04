Robinson de Castro revela que Ceará teve novo superávit e atingiu patrimônio recorde em 2019

O crescimento financeiro do Ceará tem sido uma das principais marcas do clube nos últimos anos. Prova disso é que o Alvinegro atingiu o quinto superávit seguido. Quem revelou foi o presidente Robinson de Castro, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

"Conseguimos um superávit de quase 6 milhões de reais. Na verdade, isso é muito importante porque mostra que o clube tá saudável. Tá equilibrado financeiramente. Tem uma política de gestão fiscal adequada. Todos os anos que eu estive à frente do Ceará, nós conseguimos obter esse superávit. É o 5º ano", revelou o presidente.

De fato, desde 2015, o Ceará teve superávit em todos os anos. Em 2015 e 2016, o Vovô já havia registrado saldo positivo de R$ 738.103 e 500.335, respectivamente. Em 2017 e 2018, ficou na ordem de R$ 3.193.660 e 3.013.202.

O superávit de 2019, portanto, será o maior da história do clube. O balanço financeiro deverá ser apresentado ao Conselho Deliberativo do Vovô ainda neste mês.

PATRIMÔNIO E DÍVIDAS

Além do superávit, outro ponto destacado por Robinson de Castro foi o crescimento do patrimônio do clube e a redução das dívidas.

"E o mais importante, é que temos o patrimônio líquido positivo. Isso significa que, se eu liquidar todos os meus ativos, eu consigo pagar todas as minhas dívidas e ainda vai ter sobras. Então nós temos hoje um nível de endividamento menor da história do clube, de 0,7. Quando eu cheguei no clube, estava com 7. Hoje, significa que o Ceará tem 1 real para cada 7 centavos de dívida. Então é um clube que tem liquidez, credibilidade no mercado, capacidade de atrair investimentos, de capital de terceiros, financiamento, um clube que se mostra sadio", ressaltou.