Robinson de Castro revela proposta para Leandro Pereira em 2019: "Escolheu ir para fora" 

Um dos nomes mais especulados no Ceará em 2020, o atacante Leandro Pereira recusou uma proposta do clube na última temporada. A informação foi revelada pelo presidente alvinegro Robinson de Castro em entrevista à ESPN neste sábado (18).

"O jogador que nós contactamos, não foi recente, mas começo do ano passado, foi o Leandro Pereira, antes mesmo dele se transferir ao futebol do exterior. A gente fez uma proposta na época, mas ele escolheu ir para fora, o dólar está muito valorizado. Hoje ele é artilheiro, ídolo lá, está muito bem e dificilmente vai se liberar de lá. Nós buscamos trazer, mas totalmente inviável no momento que estamos vivendo", declarou.

Com 28 anos, Leandro Pereira é um dos destaques do Sanfrecce Hiroshima, do Japão. A saída do futebol brasileiro ocorreu em janeiro de 2019, quando fechou com o também japonês Matsumoto Yamaga após ser artilheiro da Chapecoense na Série A de 2018, com 11 gols. Na época, o centroavante precisou romper o contrato com o Club Brugge, da Bélgica.

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a diretoria do Vovô monitora o mercado e busca reforços para o ataque. Um dos nomes sondados é o do cearense Raffael, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. No elenco, as apostas do setor são Rafael Sobis e Rodrigão.