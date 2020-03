Robinson de Castro reforça necessidade de quarentena: "Isolamento é o melhor caminho"

Seguindo as recomendações dos órgãos públicos e dos agentes de saúde, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, reforçou a necessidade de que todos realizem quarentena. Nesta sexta-feira (20), o dirigente alvinegro falou sobre a liberação do CT Cidade Vozão para auxílio no combate ao coronavírus e as medidas que devem ser adotadas por todos.

"O Ceará Sporting Club apoia todas as medidas que estão sendo tomadas pelo governador do Estado para combater essa epidemia, pra gente tentar enfrentar e superar os desafios com relação a doença coronavírus. Colocamos à disposição o CT Cidade Vozão, para fazer uso daquele equipamento da forma que for conveniente. Tudo no sentido de contribuir de alguma forma pra combater essa epidemia. Lembramos a todos que permaneçam em casa. O isolamento é o melhor caminho pra gente conseguir superar e vencer esse desafio, que é de cada um de nós. Juntos, vamos vencer sim", disse Robinson.

O CT Cidade Vozão possui terreno com área total de 80.000m², com 4 campos de futebol com medidas oficiais, 1 campo society, alojamentos com capacidade de hospedagem para 160 pessoas, sala de jogos, academia, auditório, sala ambulatorial de assistência médica, piscina e sala de fisioterapia, cozinha e refeitório, lavanderia e vestiários.

O Ceará já havia determinado suspensão de todas as atividades desde a última terça-feira (17).