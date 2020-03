Robinson de Castro elogia Enderson Moreira e acredita em permanência do treinador

O interesse do Cruzeiro pelo técnico Enderson Moreira não foi oficializado ao presidente Robinson de Castro. Mesmo assim, o mandatário do Vovô acredita na permanência do treinador. Em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, Robinson revelou que não houve nenhum tipo de contato com o time mineiro, nem foi comunicado por Enderson.

"Não fomos comunicados. Mas penso que o Cruzeiro não iria me ligar pra dizer que está interessado no Enderson. (Ele) também não falou nada. Acho que, se acontecer alguma coisa, ele vai me procurar e dizer. O que interessa pra mim é se ele quer ficar aqui. Se está a fim do nosso projeto, ou prefere o outro projeto. E nós temos um bom projeto, um bom elenco, nosso time mostrou que tem condições de fazer muita coisa positiva. E aí a decisão é individual", disse Robinson, reforçando a crença na permanência do técnico.

"Não posso responder pelos outros, e sou suspeito a dar opinião, mas acho que seria mais inteligente, por tudo, ele permanecer aqui. Não quero induzir ninguém, nem acho que ele precise ser convencido de algo. Tem maturidade suficiente para fazer suas escolhas. Mas, pra mim, parece óbvio que nosso projeto é bem melhor. E o contexto e cenário que nos encontramos. Pela estrutura de trabalho, estrutura financeira, elenco, pelos desafios que nós temos, torcida. Então acho que temos um projeto muito bom. Mas cada um tem a sua preferência. Vamos aguardar. Sou daqueles que deixa que as coisas aconteçam da forma mais natural possível".

O presidente do Vovô garantiu que a única possibilidade de saída é com pagamento de multa rescisória, e elogiou também o trabalho desempenhado pelo comandante alvinegro.

"Eu gosto muito do trabalho dele, da equipe dele, existe uma sinergia muito grande da equipe dele com a nossa equipe. O relacionamento é muito bom, sadio, muito respeitoso e o trabalho de muita qualidade. Então eu sou suspeito de falar do Enderson, considero um dos grandes treinadores que passaram aqui", ressaltou.

Após o retorno, Enderson Moreira completou dez jogos no comando do Alvinegro, acumulando seis vitórias e quatro empates, sem nenhuma derrota e aproveitamento de 73,3%.