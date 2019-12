Robinson de Castro anuncia mudanças do Ceará para 2020; confira lista

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, concedeu entrevista nesta segunda-feira (9) para falar sobre o futuro do clube após a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Avaliando a temporada como "medíocre", o mandatário ressaltou que não vai renunciar e listou mudanças na diretoria para o ano de 2020.

Confira as principais alterações:

1. Saída do Marcelo Segurado

Marcelo Segurado chegou ao clube em 2017 durante a Série B do Campeonato Brasileiro Foto: arquivo / Diário do Nordeste

A primeira mudança anunciada foi a demissão de Marcelo Segurado, que trabalha como Gerente de Futebol do Ceará. O diretor estava no clube há três anos e foi responsável pela montagem do elenco que conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2017. Segundo Robinson de Castro, o Vovô já busca no mercado um substituto e deve anunciá-lo até sexta-feira (13).

2. Menor interferência da presidência em contratações

Robinson de Castro atuava também na contratação dos novos jogadores do Ceará Foto: Rodrigo Gadelha / SVM

Dentre os times da Série A de 2019, o Ceará era o único em que o presidente também atuava como diretor de futebol, ou seja, tinha influência e responsabilidade direta sobre as contratações. Na coletiva, Robinson ressaltou que vai se dedicar mais a outros setores do time. "Quero me desconectar do futebol. Isso acaba me levando para linha de frente e o clube precisa de mim em todas as áreas", explicou.

3. Perfil dos reforços

Wescley foi contratado por R$ 4,4 milhões, mas foi pouco utilizado Foto: arquivo

No início do ano, o Ceará priorizou a chegada de atletas com maior qualidade técnica como Felipe Silva, Wescley, Lima e Thiago Galhardo. A avaliação da diretoria então é que faltou reforços com poder de definição e também com mais vontade. A busca passa por atletas mais finalizadores e que tenham mais entrega, ou seja, um perfil de intensidade.

4. Uso das categorias de base

Rafael Carvalheira foi um dos destaques da base alvinegra e pode ganhar chance em 2020 Foto: divulgação / Ceará

Uma das principais queixas da torcida era o aproveitamento da base, como ocorreu com o atacante Arthur Cabral e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que foram negociados posteriomente. No atual elenco, nenhum jogador de divisões inferiores foi utilizado no profissional. Em 2019, o clube foi campeão do Sub-20, Sub-17, Sub-15 e está na final do Sub-13. Robinson afirmou que os garatos serão usados.

5. Nada de renúncia

Robinson tem mandato a frente do clube até 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Robinson de Castro declarou que não pensa em renunciar da presidência do Ceará Sporting Club. O mandatário ressaltou que a atual diretoria foi responsável pela manutenção pelo 3º ano consecutivo do clube na Série A - primeira vez de um cearense na era dos pontos corridos. O mandato a frente do clube vai até o fim de 2021.

6. Marca própria garantida

Possível nova marca própria do Ceará Sporting Club Foto: reprodução

O Ceará prepara o lançamento da marca própria para 2020. Robinson afirmou que antes do Natal uma loja, no novo conceito do clube, será inaugurada no shopping Iguatemi. A reformulação tem como foco alcançar o torcedor, que poderá comprar novas camisas e adquirir planos de sócio mais baratos. Até o fim da semana será anunciado oficialmente os materiais.

