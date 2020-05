Robinson de Castro acredita em retorno do futebol em junho

A diretoria do Ceará trabalha com a possibilidade de atividades no centro de treinamento em junho. A estimativa é do presidente alvinegro, Robinson de Castro, após a renovação do decreto estadual que prevê manutenção do isolamento social até o dia 20 de maio. A análise do dirigente é baseada no número de casos de covid-19 no Estado, com 11.470 confirmados até terça-feira (5).

“Baseado em reportagens e estudos, a curva vai cair durante maio, então junho deverá liberar algumas atividades. O futebol vai tentar entrar nisso para treino. Imagino que poderíamos começar a treinar entre 5 e 10 de junho para jogar no dia 25, mas é apenas especulação e projeção minha”, afirmou.

O clube foi o primeiro do Brasil a finalizar um protocolo de segurança em caso de retomada das atividades. Também realizou a encomenda de 250 testes do novo coronavírus para prevenir todos os funcionários.

Com as ações tomadas, Robinson acredita na conclusão do calendário nacional sem suspensão de qualquer competição. Em 2020, o Ceará segue invicto na temporada e está no G-4 do Estadual, da Copa do Nordeste, além da 3ª fase da Copa do Brasil.

“Penso que devemos cumprir todas as competições. Mesmo que o calendário avance, as férias foram dadas, todo mundo usou a Medida Provisória 936 e cumpriu com tudo de salário. Se o ano que vem vai encurtar (o calendário), depois se ajusta”, explicou.

O Vovô acertou uma redução salarial de 25% com jogadores e atletas para maio. Como funcionários também estavam inseridos na MP 936, que prevê redução dos vencimentos, o time calcula economia de R$ 700 mil mensais.