Roberto Cláudio entra na festa da torcida do Fortaleza no aeroporto; confira vídeo

As definições de rolê aleatório foram atualizadas. De passagem pelo aeroporto para viajar para fora da capital, o prefeito Roberto Cláudio (PDT-CE) caiu nas graças da torcida do Fortaleza, que aguardava o desembarque do time na tarde desta quinta-feira (5). Bastante festejado, o político entrou na festa. Confira:

A chegada do elenco do Fortaleza ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (5), e foi cercada de muita festa pela torcida tricolor. Voltando de uma sequência de dois jogos fora de casa, contra Goiás e Fluminense, o Leão do Pici garantiu vaga inédita na Sul-Americana de 2020, e vai participar de uma competição internacional pela primeira vez na história.

O Tricolor do Pici se reapresenta nesta sexta-feira (6) mirando o último duelo pelo Brasileirão. O jogo do próximo domingo (8) é diante do Bahia, às 16 horas, na Arena Castelão.