River segura Boca e espera brasileiro na final da Libertadores

O River Plate protegeu a vantagem construída no jogo de ida das semifinais e avançou à decisão da Copa Libertadores. Mesmo perdendo por 1 a 0 para o Boca Juniors, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na noite desta terça-feira (22), o time confirmou sua classificação e se colocou à espera do vencedor do confronto entre Flamengo e Grêmio.



Como havia vencido a primeira partida por 2 a 0 em seu estádio, o Monumental de Núñez, também em Buenos Aires, o atual campeão chegou ao segundo duelo em boa vantagem. Protegeu-se bem até sofrer um gol aos 35 minutos do segundo tempo, bola na rede que não impediu seu avanço ao confronto derradeiro da competição.



A partida que colocou o River na decisão começou com 15 minutos de atraso, por causa da chuva de papel picado promovida pela torcida do Boca. Houve dificuldade para limpar o campo, mas, quando a bola rolou, a animação dos torcedores não foi convertida em domínio dos donos da casa.



Mais bem organizados, os visitantes evitaram maiores sustos no primeiro tempo. A única arma do Boca eram as bolas colocadas na área. Os anfitriões chegaram a balançar a rede em uma das muitas jogadas de cruzamento, mas o lance foi corretamente anulado pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio por toque de mão. O segundo tempo teve o mesmo desenho. O bem organizado River se protegeu bem, e o Boca insistiu nas jogadas por cima. Uma delas, enfim, deu resultado, a dez minutos do fim. Após cabeceio de Lisandro López e desvio desastrado de Zárate, Hurtado balançou a rede e fez explodir o estádio.



Faltou repertório, no entanto, para o time dirigido por Gustavo Alfaro na parte derradeira do confronto. O chuveirinho na área não foi suficiente para evitar a classificação do arquirrival. No dia 23 de novembro, em Santiago, em uma decisão disputada em jogo único, será o River Plate o adversário de Flamengo ou Grêmio.



O finalista brasileiro será definido na noite de quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Flamengo entra no confronto com a vantagem do empate sem gols, já que o confronto de ida, em Porto Alegre, terminou empatado por 1 a 1. O gol fora de casa é critério de desempate na Copa Libertadores.