Rivaldo cobra na Justiça calote de R$ 10,4 mi de sócio do Mogi Mirim

O ex-jogador Rivaldo entrou na Justiça contra o empresário Victor Simões alegando não ter recebido R$ 10,4 milhões de um suposto contrato. A dupla trabalhou junto na gestão do Mogi Mirim-SP, quando o ex-atleta pentacampeão mundial foi presidente do clube. A informação foi publicada pelo UOL Esporte.

O imbróglio entre as partes ocorre há cinco anos. O jurídico de Rivaldo defende que o ex-atleta investiu R$ 10,9 mi na instituição e receberia um retorno de Simões, mas apenas R$ 500 mil foi pago. No acordo, o agente iria quitar o montante de forma parcelada.

Um perito avaliou o caso à pedido da Justiça e constatou que o documento era legítimo, logo há necessidade do pagamento. "O valor pactuado entre as partes foi de R$ 10.900.000,00, sendo assim, na visão deste Auxiliar do MM. Juízo ocorreu um acordo entre as partes. Sendo assim, o contrato pactuado entre as partes não possui irregularidades na origem do Saldo Pactuado ou na metodologia adotada. Deste modo, podemos afirmar que o Requerido [Simões] está inadimplente para com o Requerente [Rivaldo], conforme o contrato pactuado entre as partes", escreveu o profissional.

Já Simões contratou um novo perito e entregou provas de falhas na primeira análise. Agora, a Justiça busca outro especialista para realizar a contraprova final.