Risco de rebaixamento do Ceará cresce após vitória do Fluminense; veja cenários

O risco de rebaixamento do Ceará aumentou após a 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O motivo principal foi a vitória do Fluminense sobre o CSA por 1 a 0 nesta segunda-feira (25). Desta forma, o Vovô foi ultrapassado pelo time carioca e caiu para 16º, com 37 pontos - apenas um a mais que o Z-4.

Na próxima rodada, o Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Flamengo na quarta (27), às 21h30, no Maracanã. Um revés pode deixar o time na zona se o Cruzeiro vencer o CSA na quinta (28).

Segundo a projeção do matemático Tristão Garcia, do site Info Bola, o risco de queda do Ceará era 23% antes da rodada, mas subiu para 30%. Confira as chances de rebaixamento: