Richarlison homenageia bisavó por gol, mas se esquece do nome dela

Richarlison é um dos destaques do ambiente leve da seleção brasileira. Tratado como uma das "figuras" do grupo comandado por Tite no título da Copa América, o atacante do Everton-ING protagonizou um dos momentos mais divertidos depois da entrega da taça. Tudo parecia normal na entrevista para o SporTV neste domingo (7), com exceção de uma perda de memória repentina do jogador.

Leia mais:

>Éverton já é o maior cearense da história da Seleção Brasileira

>Cidade natal de Éverton, Maracanaú faz festa com título do Brasil

>Artilheiro da Copa América, Éverton é eleito craque da final

>Melhor da Copa América, Daniel Alves amplia seu recorde de títulos para 40

>Éverton festeja atuação e diz que "secou" Guerrero em penalidade

>Após soco na cabine do VAR, Gabriel Jesus pede desculpas: "Extrapolei um pouco"

O jovem atleta homenageou a bisavó com o gol marcado na vitória por 3 a 1 sobre o Peru, no Maracanã. Na hora de citar o nome da parente, no entanto, a memória falhou.

"Agora eu esqueci! Acabei esquecendo. Sei lá, é muita emoção. Não consigo lembrar. O importante é que deu para fazer o gol para ela. Agora é comemorar, se lembrar o nome eu te falo", brincou o atacante, visivelmente tímido depois da pequena gafe.

O autor do terceiro gol brasileiro, entretanto, fez questão de voltar ao ar na emissora para homenagear a bisavó. "Dona Julita! Dona Julita", disse, invadindo a entrevista de Casemiro para o SporTV - o volante do Real Madrid não conteve os risos com mais uma da "figura engraçada" da seleção.

"Comemorei minha convocação e disse que se fizesse um gol, ele ia ser para a minha bisavó que está lá com os seus 80 e poucos anos. Quero dedicar esse gol para ela e para minha família que está aqui no Maracanã. Ela perdeu meu bisavô tem pouco tempo, então um abraço para todo mundo lá do Espírito Santo e quem torceu", finalizou.