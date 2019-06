Ricardo Bueno não embarca com equipe do Ceará para confronto contra Vasco

O camisa 99 do Ceará, Ricardo Bueno, não embarcou com o time na tarde desta terça-feira (11) para a partida contra o Vasco no São Januário. Durante o empate com o Bahia, o técnico alvinegro Enderson Moreira tirou Bergson para entrar Romário, que vinha tendo poucas oportunidades, o que gerou comentários da torcida sobre a situação de Bueno no elenco. Especulado para sair do clube, o gerente do Ceará Marcelo Segurado esclareceu o caso do atleta.

Nesta terça-feira (11), o atacante treinou normalmente. Bueno é um dos artilheiros do Vovô na competição, com três gols. Neste ano, foram 10 tentos marcados em 23 partidas.

O Alvinegro de Porangabuçu encara o Gigante da Colina pela 9ª rodada do Brasileirão. O Vasco está a quatro pontos do Ceará na tabela do Campeonato.