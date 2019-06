Ricardo Bueno não é mais jogador do Ceará

O Ceará confirmou oficialmente o desligamento do atacante Ricardo Bueno. O clube divulgou nesta tarde que o atacante rescindiu contrato com o clube, no qual amargava a reserva, mas que estava presente na reapresentação do elenco na segunda-feira.

Ricardo Bueno já não tinha atuado nos últimos 2 jogos da Série A pelo Vovô para não chegar aos 7 jogos, impossibilitando uma transferência.

O provável destino dele é o CSA, clube com o qual já negociava antes da parada para a Copa América. Pelo Vozão, ele atuou em 29 jogos, 16 como titular, com 10 gols marcados. Pela Série A 2019, o Bueno marcou 3 gols, dois diante do CSA e um contra o Atlético/MG.