Ricardo Bueno está fora da lista de relacionados do Ceará contra o Bahia 

O atacante Ricardo Bueno está fora da lista de relacionados do Ceará, que enfrenta o Bahia neste sábado (8), na Arena Castelão. O clube alvinegro vai informar o motivo do corte momentos antes da partida, marcada para às 19h30.

Uma das possíveis causas do afastamento é o fato do jogador ter atuado em seis jogos pela equipe na Série A do Brasileiro. Caso entre em campo, Ricardo Bueno fica impossibilidade de se transferir para outro time que disputa a competição, segundo regulamento da CBF. Outra possibilidade é ser uma opção técnica de Enderson Moreira.

Na temporada, o centroavante é o artilheiro do Vovô com 10 gols em 23 partidas. Iniciando o ano como titular após a saída de Arthur ao Palmeiras, o jogador perdeu a posição para Bergson.

Contratado em agosto de 2018, Ricardo Bueno tem vínculo com o Vovô até dezembro. Na carreira, acumula passagens por equipes como Atlético/MG, Palmeiras, Atlético/GO e Santa Cruz.