Ricardo Bueno dá volta por cima e comenta nova fase no Ceará: 'Estou feliz e confiante'

Diferente do ano passado, onde jogou seis partidas e não marcou nenhum gol pelo Ceará, Ricardo Bueno tem vivido um novo momento com a camisa do Vovô. Neste ano, são 15 e sete gols marcados. Em entrevista coletiva realizada na sede do clube, na tarde desta quinta-feira (11), o jogador falou sobre a boa fase em que vive.

"Ano passado tive a desconfiança do torcedor e recebi vaias em algumas partidas, mas estou em um momento completamente diferente e estou feliz e confiante. Pretendo melhorar a cada dia, trabalhar firme", comentou o artilheiro do Vovô.

Na última quarta (10), Bueno participou de dois dos três gols do Ceará na vitória sobre o Floresta, em jogo válido pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense, ajudando a equipe avançar para a final da competição.

No segundo gol, Ricardo recebeu de Fernando Sobral e fez o pivô para Leandro Carvalho abrir o marcador. Logo depois, foi a vez do atacante receber passe do camisa 82 e balançar as redes fechando o placar de 3 a 0 sobre a equipe da Vila Manoel Sátiro.

Aos 17 do segundo tempo, Ricardo Bueno fez o terceiro do @CearaSC sobre o @FlorestaEC. O atacante, artilheiro do Vovô na temporada, chegou ao 7º gol. pic.twitter.com/m0Jiu6LRph — Jogada (@diariojogada) 11 de abril de 2019

De olho no Clássico-Rei de domingo (14), Bueno comentou sobre sua equipe ter a vantagem de dois resultados iguais para levantar a taça, mas pregou respeito ao adversário.

"Temos sim uma vantagem, mas sabemos que temos que respeitar o adversário. Respeito com eles, mas respeito com a gente também para não deixar de escapar esse título", disse. "Vamos ver como o Lisca vai montar a estratégia. Sabendo que temos totais condições de fazer bons jogos e terminar o campeonato com o título", finalizou.

Fortaleza e Ceará se enfrentam, neste domingo (14), às 16h, na Arena Castelão. O segundo Clássico-Rei do ano será válido pela primeira partida da final do Campeonato Cearense. Com a melhor campanha, o Vovô tem a vantagem do empate.