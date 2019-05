Ricardo Bueno comemora gols em estreia do Ceará na Série A

O Ceará venceu o CSA com autoridade na estreia da Série A do Brasileiro, goleando por 4 a 0 no Castelão, com dois gols de Ricardo Bueno.

O atacante, que chega a 9 gols na temporada, comemorou os gols marcados e estreia do Ceará na Série A.

"A nossa equipe jogou bem. Conseguimos neutralizar a equipe do CSA. Vencer da forma que foi em um Campeonato Brasileiro extremamente difícil e convencendo também é muito bom. Espero que a gente possa continuar dessa forma".

O atacante mostrou-se feliz com os gols marcados, que ajudaram o Ceará a vencer e liderar a 1ª rodada da Série A."Eu fico feliz por ter ajudado o Ceará e o mais importante ainda com gols, espero continuar bem".

Na 2ª rodada da Série A, o Vozão enfrenta o Cruzeiro, às 19h30, no Mineirão.