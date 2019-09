Ricardinho valoriza empate com Corinthians: "Bom resultado pela situação do jogo"

Após ter sido poupado na derrota para o Athletico-PR, Ricardinho voltou ao time titular do Ceará em grande estilo neste fim de semana. Com passe milimétrico, o meia foi autor da assistência para o primeiro gol do Vovô, marcado por Thiago Galhardo, no empate heroico por 2 a 2 com o Corinthians, no último sábado (7), na Arena Corinthians, pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão.

Confira a tabela atualizada da Série A

"Foi um bom resultado pela situação do jogo. Ainda bem que têm dois tempos no futebol. Não vínhamos fazendo uma má partida. Tivemos algumas chances, estávamos com uma certa posse de bola antes de tomar um gol e até mesmo depois", analisou o meia.

Mesmo tendo sentido o revés de dois gols sofridos ainda na primeira etapa do jogo após falhas do setor defensivo, o Vovô voltou para o período final com a dura missão de igualar o placar com os donos da casa. Para isso, Enderson Moreira colocou o zagueiro Tiago Alves para a direita, seu lado de origem, e puxou Valdo para a esquerda. Desta forma, os números de erros no setor diminuíram, aumentando a confiança do time para se jogar ao ataque e ir em busca do resultado.

"Precisávamos fazer um gol para entrarmos no jogo novamente e irmos em busca do empate. Graças a Deus aconteceu com um belo gol do Thiago Galhardo e um golaço do Leandro Carvalho".

Sabendo da importância de sempre pontuar para seguir se afastando cada vez mais das equipes na zona de rebaixamento, Ricardinho acredita que os empates do time também precisam ser valorizados.

"Foi um ponto importante. A gente precisa valorizar um pouco mais esses empates. Tempos um número elevado de derrotas que, ao nosso ver, poderiam ser mais alguns pontos que poderíamos está melhor na tabela", disse. "Mas não adianta lamentar e sim servir de lição para a sequência do campeonato. Todo ponto é importante, todo empate a gente soma ponto. Vamos continuar nessa pegada", finalizou.

No próximo sábado (14), o Ceará recebe, na Arena Castelão, a equipe do Botafogo, às 21h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.