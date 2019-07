Ricardinho projeta Clássico-Rei e quer Ceará mais efetivo

O Ceará entrou em campo neste sábado pela 12ª rodada da Série A e foi derrotado por 1 a 0 para o Internacional, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre (RS).

O time alvinegro jogou abaixo do esperado, principalmente após vencer o líder Palmeiras no Castelão, mas já tem que pensar no Clássico-Rei do próximo sábado, contra o Fortaleza, no Castelão às 19 horas. Ricardinho, um dos líderes do grupo, espera que a equipe corrija as falhas e entre melhor para o Clássico-Rei.

“Poderíamos ser mais efetivos nos passes, que permitiriam um arremate dos atacantes. Mas infelizmente não deu e temos que nos preparar para uma decisão, um jogo dificílimo que teremos com um clássico na próxima rodada. Vamos tentar voltar a vencer novamente”.