Ricardinho mantém cautela após vitória em estreia: "sempre com o sinal de alerta ligado"

Após goleada por 4 a 0 sobre o CSA/AL, na estreia da Série A do Brasileirão, no último domingo (28), Ricardinho manteve cautela ao falar, nesta segunda-feira (29), da sequência do campeonato. O meia do Ceará afirmou que o grupo deve manter "sinal de alerta ligado" para que os erros do ano passado no certame nacional não sejam cometidos novamente.

"O Brasileirão é um campeonato muito disputado. Como nós já sofremos muito no ano passado, temos que está sempre com o sinal de alerta ligado, no alto nível de concentração para não deixar qualquer situação de vitória ou bons jogos achar que estamos no caminho certo. Temos que sempre trabalhar para buscar evolução", comentou o atleta do Vovô.

Camisa 8 do Ceará, Ricardinho afirma que o resultado positivo não pode trazer um sentimento de tranquilidade ao grupo para a sequência da disputa.

"Não pode gerar essa tranquilidade porque é um campeonato muito competitivo. Ontem (domingo) aproveitamos e curtimos a vitória. Hoje já começamos a pensar no Cruzeiro, numa possível pressão que possamos ter jogando fora de casa. O quanto antes nós assimilarmos e trabalharmos em cima da filosofia que o professor deseja, vai nos ajudar ainda mais nessa confiança de jogo, posicionamento dentro de campo, de como criar jogadas, defender. Foram detalhes que o professor procurou passar e já deu resultado no primeiro jogo".

Às 16h desta segunda (29), a deleção alvinegra segue caminho para Belo Horizonte/MG. Na terça (30), os atletas treinam na Cidade do Galo, CT do Atlético/MG.

Atual líder da competição com três pontos, o Ceará volta a jogar na quarta-feira (1). No Mineirão, o Vovô encara o Cruzeiro em jogo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 19h15.