Ricardinho lamenta nova derrota e cobra elenco do Ceará: "não podemos aceitar"

O Ceará chegou ao 8º jogo sem vitória na Série A do Brasileiro. Desta vez, até inaugurou o marcador, mas levou a virada e perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, neste domingo (29). O capitão alvinegro, Ricardinho, lamentou o novo resultado negativo e cobrou o elenco.

“É difícil falar... Tivemos um bom 1º tempo, saímos na frente do placar. Então tomamos um gol no início do 2º tempo, o Atlético-MG cresceu e tomamos a virada. Não podemos aceitar, precisamos de mais atenção. Temos que buscar algo mais e continuar trabalhando para ter a 1º derrota”, afirmou.

Na tabela, o Vovô está em 14º, com 22 pontos, mas perdeu posições até o término da 22ª rodada. Não há chance de entrar na zona de rebaixamento, mas a distância para o Z-4 diminuiu para três.

O próximo compromisso da equipe é domingo (6) contra o Goiás. O duelo ocorre na Arena Castelão, às 16 horas. Como mandante, o time tem aproveitamento de 54,5% na competição.